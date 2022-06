Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

100,06 EUR +0,98% (01.06.2022, 12:30)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

100,00 EUR +0,62% (01.06.2022, 12:37)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (01.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Sanofi habe in Q1 2022 ein solides Zahlenwerk vorlegen können, welches mehrheitlich die Erwartungen übertroffen habe. Alle Sparten hätten zu dem robusten Ergebnis beigetragen, wobei speziell das Medikament Dupixent abermals den Umsatztreiber des französischen Pharmakonzerns dargestellt habe, mit einem satten Anteil von 16% an den konzernübergreifenden Erlösen. Abgesehen von dem erfolgreichen Börsengang der Tochter Euroapi, spreche für den Investment-Case von Sanofi die über dem Median der Vergleichsgruppe liegenden durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstumsraten der Jahre 2021 bis 2024e (6,4% vs. 3,8% bzw. 9,4% vs. 6,2%) sowie die attraktive Bewertung. Zurzeit werde die Aktie mit einem Abschlag von rd. 17% auf Basis des KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2022e/2023e.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, erhöht aufgrund der Wachstumsaussichten sein Kursziel von EUR 110 auf EUR 120 und bekräftigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Sanofi-Aktie. (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Sanofi-Aktie: