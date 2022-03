Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

93,45 EUR -0,13% (11.03.2022, 09:20)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

93,40 EUR +0,30% (11.03.2022, 09:27)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (11.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sanofi: Im Ausbruchsmodus? - ChartanalyseDie Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) gab in der ersten März-Woche nach einem schwachen Auftakt zunächst 6,1% ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Montag sei es schließlich bei 84,94 EUR auf ein neues Jahrestief gegangen - und gleichzeitig auch auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Dezember. Doch mit dem Tief sei die Wende gekommen; nach drei starken Aufwärtsschüben seien die Papiere zur Wochenmitte auf ein neues Jahreshoch bei 95,10 EUR gestiegen, das am gestrigen Donnerstag mit einem Tageshoch bei 95,48 EUR sogar noch einmal überboten worden sei. Die neuen Tops hätten bislang allerdings nur punktuell im Intraday-Verlauf markiert werden können; auf Schlusskursbasis sei der Ausbruch zunächst noch ausgeblieben.Ausblick: In den vergangenen beiden Handelstagen seien im Kerzenchart jeweils lange obere und untere Schatten entstanden, was die Unentschlossenheit der Anleger auf dem aktuellen Niveau sichtbar mache.Das Long-Szenario: Um an die bislang starke Wochenperformance (+6,0%) anzuknüpfen, müssten die Kurse nun auch per Schlusskurs das Januar-Hoch bei 95,16 EUR und das gestrige Jahreshoch bei 95,48 überbieten. Idealerweise werde der Ausbruch dabei mit Notierungen über dem 2020er Jahreshoch bei 95,82 EUR bestätigt, worauf sich Platz bis zur runden 100er Marke eröffnen dürfte. In diesem Bereich ginge es anschließend bereits um neue historische Höchststände, denn das aktuelle Allzeithoch aus dem Jahr 2015 sei bei 101,10 EUR zu finden. Darüber wäre der Weg entsprechend frei von charttechnischen Widerständen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: