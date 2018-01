Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

72,83 EUR -0,10% (30.01.2018, 09:08)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (30.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Der Konzern wolle mit der Übernahme von Ablynx sein Portfolio im Bereich der Bluterkrankungen ausbauen und ergänze damit gleichzeitig die geplante Akquisition von Bioverativ (Volumen: ca. 11,6 Mrd. USD). Das Angebot (45,00 Euro je Ablynx-Aktie in bar) bewerte das Biotech-Unternehmen mit ca. 3,9 Mrd. Euro. Das Ablynx-Management habe der Übernahme zugestimmt. Mit Blick auf die nach Einschätzung des Analysten vielversprechende Pipeline (u.a. Caplacizumab zur Behandlung von Blutgerinnseln (Zulassungsantrag in EU eingereicht; Umsatzkonsens 2025e: 400 Mio. Euro); ALX-0171 bei Atemwegserkrankungen (Umsatzkonsens 2025e: 1,2 Mrd. Euro)) sowie die führende Nanobody-Technologie-Plattform sei der Preis als angemessen zu werten.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Sanofi-Aktie. Das Kursziel werde bei 78 Euro belassen. (Analyse vom 30.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:72,70 EUR -0,21% (30.01.2018, 09:05)