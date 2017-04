ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (11.04.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tim Race von der Deutschen Bank:Tim Race, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Die Resultate des französischen Unternehmens, die Vergleichswerte aus dem Vorjahr und die Konsensschätzungen dürften wegen des Tauschs von Vermögenswerten mit dem deutschen Wettbewerber Boehringer Ingelheim nicht einfach zu interpretieren sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während der Konzernumsatz um 7% gestiegen sein sollte, rechne Race beim Sanofi-Kassenschlager, dem Diabetes-Mittels Lantus, mit einem 12%-igen Rückgang. Er habe auf Gegenwind durch Biosimilare verwiesen. Neue Medikamenteneinführungen dürften jedoch den Aktienkurs von Sanofi weiter antreiben.Tim Race, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Sanofi-Aktie mit einem Kursziel von 96 Euro bestätigt. (Analyse vom 11.04.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:84,84 EUR +0,32% (11.04.2017, 17:28)Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:84,81 EUR +0,24% (11.04.2017, 17:35)