Sanofi-Aktie: Interessantes Chartbild - Aktienanalyse

Michel Doepke von "Der Aktionär"

Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.

Nachdem sich das Unternehmen mit den Übernahmen von Bioverativ und Ablynx verstärkt habe, trenne es sich jetzt von seinem Generika-Geschäft Zentiva. Den Zuschlag solle der Finanzinvestor Advent für 1,9 Mrd. USD erhalten. Dafür bedürfe es jedoch grünes Licht der zuständigen Behörden - bis zum Jahresende solle der Deal final über die Bühne gehen. Derweil reagiere das Wertpapier und nähere sich einer interessanten Chartmarke.

In den letzten Wochen habe der Titel im Bereich von 63 Euro einen Boden ausgebildet und die Talfahrt gestoppt. Mit dem Sprung über das April-Verlaufshoch würde er ein starkes Kaufsignal generieren.

Anleger sollten bei der Sanofi-Aktie von "Der Aktionär". On top winke eine Dividendenrendite von aktuell 4,5%. (Analyse vom 17.04.2018)

