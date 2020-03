NASDAQ-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:

8,25 USD -3,28% (06.03.2020, 22:00)



ISIN Sangamo BioSciences-Aktie:

US8006771062



WKN Sangamo BioSciences-Aktie:

936386



Ticker-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

NCB



NASDAQ-Symbol Sangamo BioSciences-Aktie:

SGMO



Kurzprofil Sangamo BioSciences Inc.:



Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Die Tätigkeiten umfassen die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Zinkfinger-DNA bindenden Proteinen (ZFPs). Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Human-Therapeutika und dem Aufbau einer ZFP-Pipeline. (08.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen habe vor Kurzem mit einer hochspannenden Kooperation für Furore gesorgt. Fortan arbeite Sangamo BioSciences mit der Alzheimer-Hoffnung Biogen im Bereich der Neurologie zusammen.Sangamo BioSciences habe sich mit dem Biogen-Deal eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Unternehmen gehöre nach wie vor zu den aussichtsreichsten Werten im Bereich der Gen-Scheren. Die Sangamo BioSciences-Aktie bleibe eine hochinteressante, wenngleich auch spekulative Depotbeimischung. Geduld sei gefragt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2020)Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sangamo BioSciences-Aktie:7,328 EUR -3,93% (06.03.2020, 22:26)