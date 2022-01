Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (19.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Die Samsung SDI-Aktie habe am Dienstag an der Heimatbörse in Seoul deutlich zugelegt. Für neue Fantasie sorge der Börsengang der Batterie-Sparte von LG Chem. Die institutionellen Anleger hätten bei dem Börsenneuling bereits ordentlich zugegriffen. Diese Euphorei färbe auf die anderen Batteriehersteller wie Samsung SDI ab, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.01.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.