"Der Aktionär" setzt auf dieses Szenario jedoch nicht mit der Aktie von Samsung - sondern empfiehlt direkt die Aktie des Speicherspezialisten Micron, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 08.10.2019)



Mit Material von dpaAFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Samsung SDI-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

43,00 EUR +3,61% (08.10.2019, 10:42)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (08.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gewinne bei Samsung sollten das vierte Quartal in Folge schrumpfen - weniger stark als von Analysten erwartet. Insbesondere im Speichermarkt würden sich Lichtblicke zeigen. Sei ein Preisboden erreicht, sei Micron für die Anleger die richtige Aktie.Wegen fallender Chip-Preise erwarte der Technologieriese Samsung das vierte Quartal in Folge einen Rückgang des operativen Gewinns. Der Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern aus Südkorea habe am Dienstag in seinem Ergebnisausblick für das dritte Quartal 2019 mitgeteilt, der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 7,7 Billionen Won (etwa 5,9 Milliarden Euro) sinken.Beim Umsatz rechne Samsung mit einem Rückgang um 5,3 Prozent auf 62 Billionen Won. Genaue Geschäftszahlen lege der Konzern wie üblich erst zu einem späteren Zeitpunkt vor. Dennoch hätten die Zahlen über den Markterwartungen gelegen. Die Aktien hätten zuletzt etwas mehr als ein Prozent hinzugewonnen.Seit Ende des vergangenen Jahres kämpfe Samsung mit den Folgen eines schwächeren Chipmarkts. Unter anderem hätten ein Überangebot und auch der Handelsstreit zwischen den USA und China die Branche belastet.Doch die Preise für DRAM- und NAND-Speicher seien deutlich gefallen. Der Großteil der Analysten gehe jedoch davon aus, dass sich die Preise stabilisieren würden. Sowohl Micron als auch Samsung würden diese Tendenz mit einer schneller als erwarteten Nachfrage-Entwicklung im dritten Quartal bestätigen.Das Überangebot halte an und im dritten Quartal sollten die operativen Margen noch einmal unter Druck geraten sein. Doch die Lagerbestände an Speicherchips würden laut Industriebeobachtern zurückgehen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch die Speicherpreise einen Boden gefunden hätten und wieder steigen würden.