Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN, NASDAQ OTC-Symbol: SSNGY) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (28.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN, NASDAQ OTC-Symbol: SSNGY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Samsung habe heute früh seine vollständigen Q4-Zahlen präsentiert. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 18,95% auf KRW (Südkoreanischer Won) 77,78 Bio. gestiegen. Das Betriebsergebnis habe sich um 51% auf KRW 14,1 Bio. verbessert. Der Gewinn sei mit einem Zuwachs von 56,9% auf KRW 11,13 Bio. deutlich über die Vergleichswerte vom Vorjahr und auch über die Analystenschätzungen von 9,88 Bio. gestiegen. Mit diesem Ergebnis habe man nun den höchsten Q1-Gewinn seit 2018 erreicht.Herausragend gewesen sei im Berichtsquartal die Chip-Sparte, welche von einer deutlichen Nachfragesteigerung in Verbindung mit einer massiv höheren Auslastung habe profitieren können. Hier sei das Betriebsergebnis über zweimal so hoch ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich habe das Unternehmen hier KRW 8,45 Bio. im Vergleich zu KRW 3,36 Bio. im Vorjahr verzeichnen können. Der Betriebsgewinn in Samsungs Mobilfunk- und Netzwerkgeschäft sei mit KRW 3,8 Bio. niedriger ausgefallen als im ersten Quartal 2021 (KRW 4,4 Bio.).Für das aktuell laufende zweite Quartal zeige man sich zuversichtlich. Die anhaltende Halbleiterknappheit solle die Chipnachfrage nach wie vor hoch halten. Außerdem erwarte man, dass die Nachfrage nach dem im ersten Quartal veröffentlichten Flaggschiff Samsung Galaxy S22 erst in der zweiten Jahreshälfte richtig ins Rollen kommen solle.Die Samsung-Aktie habe heute kaum auf die vorgelegten Q1-Zahlen reagiert und sei mit einem Minus von 0,31% aus dem Handel gegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.