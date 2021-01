Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (08.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Die Aktien von Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020) und Samsung würden am Freitag einen kräftigen Schub erhalten. Der Grund: Die beiden Speicherchip-Konzerne hätten auch in Q4 von einer anhaltend hohen Nachfrage aufgrund der Corona-Krise profitiert.Die sich durch die Corona-Krise und neue Tech-Trends beschleunigende Digitalisierung sei der Grund für das starke Abschneiden von Samsung im abgelaufenen Quartal. Der zunehmende Internetverkehr in den vergangenen Monaten habe für satte Zuwächse im margenstarken Speicherchip-Geschäft gesorgt.Das operative Ergebnis in Kerngeschäften mit Speicherchips für Server, Mobiltelefonen und Rechnern sei im Vergleich zum Vorjahreswert um rund ein Viertel auf ca. 9 Bio. Won (etwa 6,7 Mrd. Euro) gestiegen. Der Umsatz habe in Q4 verglichen mit dem Vorjahr um rund zwei Prozent auf ca. 61 Bio. Won zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link