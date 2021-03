Hinweis: Beim Handel der Aktien über die Börse Seoul (ISIN: KR7005930003, WKN: 888322) könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von GDRs in London - mit der ISIN: US7960508882 (Verhältnis 1:25; letzter Kurs: USD 1.789). Der Kauf von GDRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). (Analyse vom 24.03.2021)



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (24.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) weiterhin zu kaufen.Eine herausragende Entwicklung habe in Q4 2020 die Display-Sparte gezeigt, welche von einer deutlichen Nachfragesteigerung in Verbindung mit einer massiv höheren Auslastung habe profitieren können. Der Spartenumsatz habe sich um 23,7% auf KRW 9,96 Bio. erhöht, das operative Ergebnis habe sich ggü. dem Vorjahreszeitraum jedoch beinahe verachtfacht, die operative Marge sei von 2,7% auf 17,6% gesprungen.Die Halbleiter-Division habe dank einer sehr robusten Endnachfrage bei PCs und Smartphones (Stichwort: Home-Office) sehr solide Ergebnisse (Umsatz: +8,3%; Betriebsergebnis: +11,6%) geschafft.Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 2,8% auf KRW 61,55 Bio. gestiegen. Das Betriebsergebnis habe sich mit einem Zuwachs von 26,4% auf KRW 9,05 Bio. überproportional verbessert, die operative Marge sei indes von 12,0% auf 14,7% nach oben gesprungen. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um 26,4% auf KRW 6,61 Bio. geklettert (Konsens: KRW 7,54 Bio.).Samsung werde seine Dividendenzahlungen bis 2023 deutlich anheben. Für 2020 solle die Dividende (inkl. einer Sonderdividende von KRW 1.578) KRW 1.932 betragen, die Erwartungen hätten hier lediglich bei rd. KRW 1.000 gelegen.Samsung habe sich für das laufende Q1 2021 relativ optimistisch gezeigt und die Nachfrage nach seinen Halbleiterchips als sehr solide bezeichnet, auch sollte man vom Launch des neuen Flagschiff-Smartphones (Galaxy S21 5G) profitieren und die globale Nr. 1 Position am Markt wiedererlangen können. Allerdings habe das Unternehmen zu bedenken gegeben, dass aufgrund von negativen Währungseffekten (starker Won) und höheren Kosten im Zusammenhang mit der Halbleiterproduktion der Gewinn schwächer ausfallen könnte.Der Bereich "Mobile Kommunikation" (Smartphones, Tablets) sei laut Management im Berichtsquartal einem verstärkten Wettbewerbsdruck ausgesetzt gewesen, auch hätten sich höhere Marketingaufwendungen operativ ausgewirkt. Der Segmentumsatz habe sich um 10,8% reduziert, das operative Ergebnis sei um 4,0% zurückgegangen.Das Q4 2020 von Samsung habe ganz im Zeichen einer dank dem Display- und Halbleiter-Geschäft deutlich verbesserten Konzern-Profitabilität gestanden. Auch nach den Kursgewinnen zuletzt sehe Salcher die Samsung-Aktie noch sehr attraktiv bewertet.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Samsung Electronics-Aktie, das auf KRW 92.000 angehobene Kursziel (vorher: KRW 77.000) entspricht einem Kurs/Gewinn-Verhältnis 2022 von 13,1, was einem Abschlag von rd. 28% ggü. der Peer Group bedeutet.