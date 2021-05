Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (20.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) weiterhin zu kaufen.Das Q1/2021 sei im Gegensatz zu Q4/2020 von einem wiedererstarkten Smartphone- und Tablet-Geschäft sowie einer sehr robusten Nachfrage im Bereich Konsumelektronik geprägt gewesen. Damit habe Samsung die temporär schwächelnde Halbleiter-Sparte und das wenig Momentum widerspiegelnde Display-Segment mehr als kompensieren können. So habe Samsung einmal mehr seine Vorzüge als vertikal integrierter und sehr gut diversifizierter Technologie-Konzern gezeigt. Die positiven Aussagen über das Bit-Wachstum bei DRAM und NAND sollten den Markt beruhigt haben und einen abrupten Einbruch der Halbleiter-Nachfrage als eher unrealistisch erscheinen lassen. Die Aktie verfüge nach der zuletzt gesehenen Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau nach der Einschätzung des Analysten noch über erhebliches Kurspotenzial.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung, das auf KRW 95.000 angehobene Kursziel (vorher: KRW 92.000) basiere auf einem Peer-Group Vergleich. Auf Höhe seines neuen Kursziels reflektiere die Aktie nach wie vor Abschläge von 13% (KGV 2022e) bzw. 34% (EV/Sales 2022e).Hinweis: Beim Handel der Aktien über die Börse Seoul (ISIN: KR7005930003, WKN: 888322) könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von GDRs in London - mit der ISIN US7960508882 (Verhältnis 1:25; letzter Kurs: USD 1.749; entspreche KRW 79.200). Der Kauf von GDRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). (Analyse vom 20.05.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity