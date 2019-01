Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (08.01.2019/ac/a/a)



SeoulKulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Apple müsse nun auch der Erzrivale Samsung schlechte Nachrichten melden. Das vierte Quartal sei alles andere als rosig gelaufen. Erstmals seit den Problemen mit brennenden Smartphones veröffentliche Samsung einen Gewinneinbruch. Neben sinkenden Smartphone-Verkaufszahlen würden andere Faktoren negativ zu Buche schlagen.Das Unternehmen habe katastrophale Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt: Der Gewinn sei im Vorjahresvergleich um über 28% zurückgegangen und habe mit 10,8 Billionen Won (8,4 Milliarden Euro) deutlich unter den Prognosen gelegen. Auch der erwartete Umsatz von 63,6 Billionen Won sei mit 59 Billionen Won (45,9 Milliarden Euro) nicht erreicht worden.Ausgerechnet Apple trage zu den Problemen bei Samsung bei. Obwohl die Rivalen um Marktanteile im Smartphonemarkt buhlen würden, sei der Silicon Valley-Gigant auch der größte Kunde Samsungs. So würden unter anderem die Displays des iPhones von der koreanischen Halbinsel stammen. Die sinkende Anzahl an iPhone-Verkäufen wirke sich folglich negativ auf das Geschäft von Samsung aus. Neben einer schwächelnden Nachfrage nach einzelnen Bauteilen habe Samsung zudem selbst mit der Konkurrenz aus China zu kämpfen. Das vergangene Quartal sei für die Südkoreaner im chinesischen Smartphonegeschäft allerdings weniger fatal gelaufen als für Apple. Die Südkoreaner hätten bereits zuvor Marktanteile an Huawei und Vivo verloren.Die Hoffnung auf ein besseres Geschäft dämpfe auch Samsung selbst. Zumindest für das erste Quartal. Für die zweite Jahreshälfte erwarte der Konzern durch die Einführung neuer Smartphonemodelle eine Verbesserung. "Der Aktionär" meine: Samsung bleibe ein interessanter Kandidat für die Watchlist.Anleger sollten bei der Samsung Electronics-Aktie angesichts der schwächen Entwicklung im Q4 jedoch vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2019)