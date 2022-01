Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (07.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Die hohe Nachfrage nach Chips für Rechenzentren habe dem südkoreanischen Elektronik-Riesen im Schlussquartal 2021 kräftige Zuwächse beschert. In seinem Ergebnisausblick für das Quartal gehe der Weltmarktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern von einem Anstieg des operativen Gewinns um 52,5% im Jahresvergleich sowie einem vierteljährlichen Umsatz in Rekordhöhe aus. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde voraussichtlich 13,8 Billionen Südkoreanische Won (KRW, etwa 10,2 Mrd. Euro) betragen, habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.Vor allem das Halbleitergeschäft sei zuletzt aufgrund der starken Nachfrage nach Datenzentren deutlich gewachsen. Auch habe Samsung laut Marktbeobachtern davon profitiert, dass der Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise für DRAM-Speicherchips und NAND-Flashspeicher geringer ausgefallen sei als erwartet. Flash-Chips würden v.a. in Massenspeichern wie USB-Sticks und Kamera-Speicherkarten verwendet. Die Gewinnschätzung von Samsung habe dennoch unter den Erwartungen des Marktes gelegen."Der Aktionär" favorisiere im Sektor weiter die Apple-Aktie. Nach der starken Entwicklung zuletzt korrigiere das Papier derzeit. "Der Aktionär" erwarte jedoch, dass die Korrektur bald wieder abgeschlossen sein dürfte. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Apple werde seine Zahlen am 27. Januar vorlegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link