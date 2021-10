Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.305,00 EUR +1,56% (28.10.2021, 18:59)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.305,00 EUR +1,16% (28.10.2021, 15:24)



ISIN Samsung Electronics-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Aktie:

SSU



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (28.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Der südkoreanische Konzern habe dank seines extrem starken Halbleitergeschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit drei Jahren verbucht. Wie Samsung Electronics am Donnerstag bekanntgegeben habe, sei der Betriebsgewinn im Zeitraum Juli bis September um 28% auf 15,8 Nio. KRW (Südkoreanische Won, umgerechnet rund 8,6 Mrd. Euro) gestiegen. Allein 64% des Gesamtbetriebsgewinns komme dabei aus dem Halbleitergeschäft, das um 82% auf umgerechnet knapp 7,5 Mrd. Euro gestiegen sei.Der Nettogewinn von Samsung Electronics habe im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorjahr um 31,3% auf 12,29 Bio. KRW zugelegt. Insgesamt handele es sich um die zweithöchsten Quartalsergebnisse seit Gründung des Unternehmens.Die Sparte für Unterhaltungselektronik von Samsung Electronics habe hingegen enttäuschende Ergebnisse geliefert, was auch an gestiegenen Material- und Logistikkosten liege. Insgesamt habe der Konzern jedoch deutlich von den gestiegenen Preisen für Computerchips auf dem Weltmarkt sowie dem derzeit relativ schwachen Südkoreanischen Won profitiert.Die Samsung Electronics-Aktie habe sich am heutigen Donnerstag kaum verändert präsentiert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link