Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.405,00 EUR +5,24% (22.11.2021, 16:28)



ISIN Samsung Electronics-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Aktie:

SSU



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (22.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) weiterhin zu kaufen.Samsung habe in Q3 2021 sehr solide Zahlen gekoppelt mit gutem Wachstum veröffentlichen können. Das Halbleitergeschäft sei das herausragende Positivum in den abgelaufenen drei Monaten gewesen, welches vom derzeitigen Marktumfeld (Chipknappheit, gute Preismacht, solide Nachfragesituation) sehr stark habe profitieren können. Aber auch die übrigen Divisionen hätten - vielleicht mit Ausnahme von Konsumelektronik - durchaus überzeugen können. Als Marktführer in vielen Bereichen und seinem diversifizierten Geschäftsmodell gefalle Salcher Samsung nach wie vor sehr gut. Die Aktie verfüge nach der zuletzt gesehenen Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau nach Einschätzung des Analysten dank der sehr günstigen Bewertung über erhebliches Kurspotenzial.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung, das unveränderte Kursziel von KRW 95.000 basiere auf einem Peer-Group Vergleich. Auf Höhe des Kurszieles der RBI weise die Aktie nach wie vor Abschläge von 19% (KGV 2022e) bzw. 31% (EV/Sales 2022e) gegenüber seiner Vergleichsgruppe auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity