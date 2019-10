Börsenplätze Samsung Electronics-Vorzugsaktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

785,00 EUR +0,51% (31.10.2019, 08:01)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

784,00 EUR +0,38% (31.10.2019, 09:19)



ISIN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

US7960502018



WKN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

881823



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

SSUN



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (31.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Samsung Electronics-Vorzugsaktie (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) unter die Lupe.Chiphersteller stünden aktuell einigen Herausforderungen gegenüber. Wichtige Endmärkte wie PC, Smartphone und Automotive würden schwächeln, Konjunktursorgen Investitionen schmälern und die Chip-Preise fallen. Doch jetzt würden auch die Quartalszahlen von Samsung eine Verbesserung der Lage aufzeigen.Die fallenden Chippreise hätten den Gewinn des südkoreanischen Technologiekonzerns im dritten Quartal 2019 zwar deutlich geschmälert. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal habe sich aber der Nettogewinn signifikant verbessert. Die Prognose des Samsung-Managements sei deutlich übertroffen worden - ein klares Indiz, dass es am Halbleitermarkt wieder aufwärtsgehen könnte.Insbesondere folgende Aussage zum kommenden vierten Quartal habe die Anleger begeistert: Samsung erwarte, dass die Nachfrage nach Speicherchips leicht anziehen könnte, da Kunden wieder Lagerbestände aufbauen würden. Für den Mobile-Markt bleibe der südkoreanische Konzern verhalten gestimmt, bis sich im nächsten Jahr durch die Einführung von 5G eine zusätzliche Nachfrage entwickeln könne, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link