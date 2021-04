Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (07.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Samsung Electronics-Vorzugsaktie (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektronik-Riese Samsung erwarte dank anziehender Smartphone-Verkäufe für das erste Quartal 2021 einen deutlich höheren operativen Gewinn. Das operative Ergebnis in den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um voraussichtlich 44,2 Prozent auf 9,3 Billionen Won (7 Milliarden Euro) steigen, habe das südkoreanische Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Samsung Electronics sei marktführend bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern.Beim Umsatz rechne Samsung für das abgelaufene Quartal mit einem Anstieg um 17,5 Prozent auf 65 Billionen Won (etwa 49 Milliarden Euro). Wie üblich lege der Konzern genauere Geschäftszahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.Analysten würden davon ausgehen, dass Samsung im ersten Quartal vom niedrigeren Einführungspreis für die jüngste Generation seines Smartphone-Spitzenmodells profitiert habe. Im Januar hätten die Südkoreaner die Galaxy-S21-Serie auf den Markt gebracht. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen seien die Versionen des S21 deutlich preisgünstiger angeboten worden.Dagegen werde erwartet, dass Samsung einen geringeren operativen Gewinn in der Chip-Sparte eingefahren habe. Samsung sei neben anderen Halbleiterproduzenten von der Kälte-Katastrophe im Februar in Texas betroffen gewesen. Die ungewöhnlich tiefen Temperaturen im südlichen US-Bundesstaat hätten für großflächige Stromausfälle gesorgt und die dort angesiedelte Chip-Produktion behindert.Die Aktie von Samsung habe im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rally hingelegt. Zuletzt habe das Papier eine Konsolidierung durchlaufen. Nun scheine das Papier aber erneut Fahrt aufzunehmen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. "Der Aktionär" favorisiert im Sektor aber weiterhin die Aktie von Apple. (Analyse vom 07.04.2021)Mit Material von dpa-AFX