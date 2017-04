Xetra-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

665,60 EUR -0,24% (07.04.2017, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

665,00 EUR -1,48% (07.04.2017, 10:41)



ISIN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

US7960502018



WKN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

881823



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

SSUN



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (07.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung-Aktie: Sehr gute Quartalszahlen! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Samsung habe heute Morgen sehr gute Quartalszahlen veröffentlicht. Es gebe nur die Indikation - die detaillierten Zahlen kämen am Monatsende. Vor allem das Chip-Geschäft habe dem Konzern richtig die Kassen gefüllt, zu einem ordentlichen Gewinnanstieg geführt. Es sehe bei Samsung also weiterhin gut aus, so der Börsenexperte. Das sei umso bemerkenswerter, wenn man überlege, dass die Rahmenbedingungen alles Andere als gut seien. Ein Firmenerbe befinde sich nun wegen Bestechungsvorwürfe in Untersuchungshaft. Hinzu komme der Batterieskandal beim Note 7, der vorher im Jahr ein bisschen auf die Stimmung gedrückt habe.Insgesamt scheint es bei Samsung rund zu laufen und jetzt warten alle gespannt auf die ersten Verkaufszahlen vom Galaxy 8, das später im Monat in den Handel kommt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.04.2017)Börsenplätze Samsung Electronics-Vorzugsaktie: