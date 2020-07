In den USA hätten gestern Investoren vor allem bei Technologie-Titeln Gewinne mitgenommen. Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) habe folglich 3,7% verloren, Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) 3,1 %, während Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) 2,5% bzw. 4,6% schwächer gewesen seien. Auch Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) habe mit einem Minus von 4,4% auf die gestern veröffentlichten Zahlen reagiert. Und auch Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) sei trotz guter Quartalszahlen nach anfänglichen Gewinnen 4,4% ins Minus gerutscht, der hohe Aktienkurs sorge mittlerweile für etwas mehr Vorsicht.



Die Fluggesellschaft American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) habe im zweiten Quartal einen Verlust von nahezu USD 2,1 Mrd. gemacht. Die Aktie habe zunächst mit Verlusten reagiert, habe aber 3,7% höher geschlossen.



Verluste habe es für BioNTech-Aktien (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) (-10,5%) gegeben, nachdem das Unternehmen bei einer Kapitalerhöhung 5,5 Mio. US-Hinterlegungsscheine platziert und USD 512 Mio. Kapital eingesammelt habe.



Heute würden unter anderem Amazon.com, Newmont Goldcorp (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM), T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) und Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) ihre Quartalszahlen veröffentlichen. (24.07.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Stahlkonzern Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) machte in der ersten Jahreshälfte 2020 einen Verlust von EUR 127,8 Mio. und kündigte für das Gesamtjahr 2020 ebenfalls einen Verlust an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dennoch habe die Aktie 4% zulegen können. Auch Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe gestern über 4% zugelegt, nachdem das Unternehmen einen Jahresgewinn in Aussicht gestellt habe.