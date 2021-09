ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (16.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter legt Messlatte höher - AktienanalyseDer Stahlkonzern Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) hat den Schwung aus dem ersten Halbjahr erfolgreich in das Sommerquartal mitgenommen - und dank einer weiter guten Preis- und Nachfrageentwicklung insbesondere in den Geschäftsbereichen Flachstahl und Handel seine Messlatte für das laufende noch einmal ein Stück höher gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Für 2021 werde nun ein Gewinn vor Steuern zwischen 600 und 700 Mio. Euro erwartet, habe das SDAX-Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt. Zuvor habe der Konzern 400 bis 600 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Es sei bereits die dritte Erhöhung in diesem Jahr. Nachrichten ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Aktie habe nach der Mitteilung deutlich zugelegt.Auch die meisten Analysten hätten positiv reagiert. Die Markterwartungen lägen zwar bereits im aktuell avisierten Bereich, so etwa Alan Spence von Jeffries. Es sei aber positiv, dass der üblicherweise konservativ planende Stahlkonzern derart optimistisch sei. Spence rate daher weiter zum Kauf der Aktie. Das Kursziel sehe er unverändert bei 40 Euro und damit etwa 29 Prozent über dem aktuellen Niveau. Es habe aber auch kritische Stimmen gegeben. Dass der Stahlkonzern nach dem starken ersten Halbjahr das Ziel für den Vorsteuergewinn angehoben habe, sollte den Markt nicht überraschen, so Andrew Jones von der UBS. Derweil halte die Debatte um die langfristigen Margen des Unternehmens an. Er habe daher die Aktie auf "sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. (Ausgabe 36/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:31,74 EUR +0,25% (16.09.2021, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:31,68 EUR -0,50% (16.09.2021, 11:42)