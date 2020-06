ISIN Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (18.06.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter: Nach dem Zahlenschock wieder gefangen - AktienanalyseSalzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) ist zum Jahresauftakt in die roten Zahlen geraten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal habe der Konzern bei einem Umsatz von 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,3) einen Vorsteuerverlust von 31,4 Mio. Euro nach einem Gewinn von 125,9 Mio. Euro vor Jahresfrist verbucht. Die wirklich schlechte Nachricht dabei: Das Ergebnis sei laut Salzgitter noch kaum von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Deren Auswirkungen würden sich erst in den Folge-Quartalen zeigen. Salzgitter rechne daher für 2020 mit einem "beträchtlichen, sehr wahrscheinlich dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust und "merklich" geringeren Umsätzen.Kein Wunder, dass Anleger erst einmal das Weite gesucht hätten. Genauso schnell, wie es runter gegangen sei, habe sich der Titel denn aber auch wieder erholt. Zu Beginn des Monats habe die Salzgitter-Aktie sogar fast wieder auf Vor-Corona-Niveau gelegen. Angetrieben worden sei der Kurs von der Hoffnung auf ein Zusammengehen mit dem Branchenkollegen thyssenkrupp."An einer deutschen Lösung haben natürlich viele ein Interesse. Da haben wir einen großen Gestaltungsspielraum", habe thyssenkrupp-Chefin Martina Merz der "Süddeutsche Zeitung" gesagt. Zwar habe sich Salzgitter im Hinblick auf die Hoffnungen der Gründung eines großen deutschen Branchenführers mit thyssenkrupp bislang zurückhaltend gezeigt. Man schätze sich, aber es gebe keine Verhandlungen, habe es geheißen. So ganz dürfte das Thema aber nicht aus den Köpfen der Anleger verschwinden. Zudem sei bei Salzgitter ein neuer Großaktionär aufgetaucht. Der Unternehmer Günter Papenburg hält seit kurzem 4,77 Prozent der Stimmrechte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2020)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:12,72 EUR +0,28% (18.06.2020, 12:12)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:12,75 EUR +0,95% (18.06.2020, 12:11)