Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

26,57 EUR -2,17% (10.12.2018, 14:02)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Aus der Idee niedersächsische Erze zu verhütten ist ein internationaler Konzern entstanden, zu dem weltbekannte Marken wie Peiner Träger, Mannesmann oder KHS zählen. Heute arbeiten rund 25.000 Menschen jeden Tag daran, Kunden aus unterschiedlichsten Abnehmerbranchen innovative und nachhaltige Produkte in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Kernkompetenzen liegen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.



Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. Mit den internationalen Standorten ist das Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten und demonstriert damit auch geographisch die Kundennähe.



Unter Führung der Salzgitter AG als Holding ist der Konzern in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannesmann, Handel und Technologie untergliedert. Daneben verfügt er über industrielle Beteiligungen, so unter anderem am führenden europäischen Kupferproduzenten Aurubis, sowie zahlreiche Servicegesellschaften, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet sind. (10.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF), senkt aber das Kursziel von 48 auf 36 Euro.Der niedersächsische Stahlkocher habe dank der Verbesserung der Marktbedingungen und der eigenen Spar- und Wachstumsanstrengungen das beste Neunmonatsergebnis seit 2008 präsentieren sowie die Markterwartungen für das dritte Quartal 2018 übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der bereits zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr angehobene Ausblick sei bestätigt worden. Damit befinde sich die Salzgitter AG im GJ 2018 auf Kurs zur fünften Ergebnissteigerung in Folge. Der Blick nach vorne falle "überwiegend optimistisch" aus, wenn auch die Prognosesicherheit "eher abnehmen" dürfte. Damit befinde sich die aktuelle wirtschaftliche Lage des Stahlkonzerns im krassen Gegensatz zu den im aktuellen Aktienkurs eingepreisten Rezessionsängsten. Dabei könnten sich viele der derzeitigen v.a. politischen Belastungsfaktoren aber auch schnell wieder ins Gegenteil verkehren.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, zwar in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Salzgitter-Aktie, reduziert allerdings sein Kursziel aufgrund der in den letzten Wochen eingetrübten konjunkturellen Aussichten von 48 auf 36 Euro. (Analyse vom 12.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:26,60 EUR -2,99% (10.12.2018, 13:56)