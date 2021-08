Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (16.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) und erhöht das Kursziel von 32 auf 40 Euro.Der niedersächsische Konzern habe im ersten Halbjahr 2021 einen erfreulichen Geschäftsverlauf verzeichnet und damit immerhin das beste Halbjahresergebnis seit mehr als zehn Jahren erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der guten Aussichten sei der Ausblick für das GJ 2021 trotz bestehender Unsicherheiten insbesondere aufgrund der Corona-Krise bereits zum zweiten Mal angehoben worden. Die Dekarbonisierungsstrategie werde weiter umgesetzt. Aufgrund der beschlossenen weltweiten Konjunkturprogramme dürfte die wirtschaftliche Erholung weiter an Dynamik zunehmen, wofür derzeit deutliche Anzeichen vorhanden seien. Zusätzlichen Rückenwind erhalte der Kurs der Salzgitter-Aktie vom Einstieg des Bauunternehmens GP Günter Papenburg AG, das einen Stimmrechtsanteil von 10,1% erworben habe und eine weitere Aufstockung der Anteile nicht ausschließe. Der Aktienerwerb sollte nach eigenen Angaben primär der Umsetzung eigener strategischer Ziele des Bauunternehmens dienen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Salzgitter-Aktie und hebt das Kursziel von 32 auf 40 Euro an. (Analyse vom 16.08.2021)