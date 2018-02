ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (08.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie rauscht in die Tiefe - AktienanalyseDie Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehörte zuletzt zu den schwächsten Werten im MDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um fast fünf Prozent sei das Papier des zweitgrößten deutschen Stahlkonzerns in den vergangenen fünf Handelstagen in die Tiefe gerauscht. Dabei habe das Unternehmen dank eines besseren Stahlmarktumfelds und Sparmaßnahmen das Geschäftsjahr 2017 mit dem höchsten Vorsteuerergebnis seit der Finanzkrise abgeschlossen. Nach ersten Berechnungen sei der Gewinn von 53 auf 238 Mio. Euro gestiegen. Die eigene Prognose sei damit übertroffen worden. Salzgitter habe 175 bis 225 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Außenumsatz habe sich um knapp 14 Prozent auf neun Mrd. Euro erhöht.Als Haar in der Suppe habe sich der Ausblick auf das laufende Jahr erwiesen. Salzgitter kalkuliere lediglich mit einem leichten Umsatzplus und einem Vorsteuerergebnis von 200 bis 250 Mio. Euro. Analysten hätten im Schnitt rund 260 Mio. Euro auf dem Zettel gehabt. Allerdings gelte zu bedenken, dass sich der Kurs der Salzgitter-Aktie seit dem Mehrjahrestief Anfang 2016 bei 16,81 Euro zuletzt mehr als verdreifacht habe und das Unternehmen zu Jahresbeginn traditionell eher defensive Prognosen abgebe. Gehe man nach den meisten Analysten, habe die Salzgitter-Aktie das Ende der Fahnenstange inzwischen erreicht. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 44,29 Euro, also knapp vier Prozent unter dem aktuellen Kurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:45,36 EUR -2,09% (08.02.2018, 12:38)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:45,32 EUR -2,45% (08.02.2018, 12:41)