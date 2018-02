ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (23.02.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie hängt am EMA 50 fest - ChartanalyseSalzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) befindet sich seit Februar 2016 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie im Dezember 2017 über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch geklettert und habe anschließend bis auf ein Hoch bei 52,48 EUR angezogen. Dort habe sich ein kleines Doppeltops herausgebildet. In dessen Folge sei es zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend gekommen. Anschließend habe sich der Stahlwert wieder etwas erholt. Seit einigen Tagen hänge er allerdings am EMA 50, der aktuell bei 46,92 EUR verlaufe, fest.Gelinge Salzgitter ein Ausbruch über diesen EMA 50 auf Tagesschlusskursbasis, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 49,50 und 52,48 EUR. Später wären sogar noch deutlich höhere Kurse möglich. Sollte die Aktie aber deutlich unter 44,28 EUR abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 38,45 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:46,89 EUR +0,06% (22.02.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:46,91 EUR +0,45% (23.02.2018, 08:14)