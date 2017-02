WKN Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) zählt zu den traditionsreichen deutschen Konzernen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der Salzgitter AG liegt auf Stahl und Technologie. Durch nachhaltiges internes und externes Wachstum hat sich Salzgitter zu einem der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas entwickelt - mit einem Außenumsatz in 2015 von rund 9 Mrd. EUR und über 25.000 Mitarbeitern. Das oberste Ziel der Salzgitter AG bleibt auch zukünftig die Eigenständigkeit durch Profitabilität und Wachstum.



Der Konzern umfasst knapp 200 nationale und internationale Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliederte sich seit Anfang 2014 in die Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Energie, Handel und Technologie.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Mitglied des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (28.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie: Anleger machen Kasse - ChartanalyseHeute früh hat der zweitgrößte deutsche Stahlkocher Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgestellt und fällt dabei positiv auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anleger aber würden trotz der erfreulichen Daten lieber Gewinne mitnehmen und die Salzgitter-Aktie in den ersten Handelsstunden dieses Tages deutlich ins Minus schicken. Dabei sei die Aktie des Stahlkonzerns auf eine charttechnisch wichtige Unterstützung um 34,30 Euro zurückgefallen und versuche sich an dieser Stelle an einer Stabilisierung. Die lange Lunte auf der Unterseite des Kerzenkörpers signalisiere aber auch eine gewisse Kaufbereitschaft des Marktes - dennoch stelle der jüngste Bruch des EMA 50 auf Tagesbasis nun einen Widerstand dar. Scheinbar müsse das Papier von Salzgitter erst noch etwas mehr herunterkühlen, ehe der Wert wieder einen Boden finde und zur Oberseite abdrehe. Insgesamt würden sich aber auch hier wieder gute Handelsmöglichkeiten ergeben.Kurzfristig könnte das Papier von Salzgitter noch einmal in den Bereich von 32,43 Euro zurücksetzen, ehe tatsächlich wieder eine Trendwende gelinge und die Salzgitter-Aktie gen Norden anschiebe. Bei einer sofortigen Stabilisierung auf aktuellem Niveau dürfte sogar ein direkter Rücklauf zurück an die Jahreshochs bei 38,45 Euro starten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2017)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:34,445 EUR -2,46% (28.02.2017, 11:32)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:34,371 EUR -2,96% (28.02.2017, 11:41)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005