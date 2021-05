Wien (www.aktiencheck.de) - Ganz im Blickpunkt der Anleger standen am Freitag die Aktien von Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Umsatz und Gewinn je Aktie des Computerherstellers HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) seien im zweiten Geschäftsquartal besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Trotz der positiven Zahlen würden wohl einige Investoren fürchten, dass das PC-Wachstum seinen Höhepunkt erreicht habe und sich nicht weiter beschleunigen werde. Dies würde jedenfalls das hohe Kursminus von fast neun Prozent erklären.Am Donnerstag noch im Sog der Produktionsziele von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) deutlich gestiegen, seien Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) am wieder mit negativen Schlagzeilen in den Fokus gerückt: Der US-Flugzeugbauer müsse bei der Behebung von Produktionsmängeln beim Langstreckenjet 787 Dreamliner einem Pressebericht zufolge einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Boeing habe die Auslieferung des Flugzeugtyps erneut gestoppt. Die Boeing-Aktien hätten am Freitag 1,5% an Wert verloren. (31.05.2021/ac/a/m)