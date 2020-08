Urban Outfitters (ISIN: US9170471026, WKN: 888903, Ticker-Symbol: UOF) habe im zweiten Quartal einen geringer als erwarteten Umsatzrückgang verzeichnet und habe überraschend einen Gewinn verbuchen können. Die Aktie habe 21,4% zugelegt.



Einen Erfolg beim Test seines Covid-19-Impfstoffes habe Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) (6,4%) verzeichnen können: Ältere Probanden dürften genauso gut auf die Impfung reagieren wie jüngere.



Auch in Deutschland seien die Technologiewerte gefragt gewesen: Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) habe 4,1% zugelegt, SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) 2,2%. Auch hätten Automobil-Aktien Kursgewinne verbuchen können, bspw. BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (+2,5%) und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+2,1%).



Die Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) seien zwar durchaus erfreulich gewesen. Die Aktie habe jedoch, vermutlich wegen Gewinnmitnahmen, leicht im Minus geschlossen. (27.08.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA gaben gestern abermals die Technologieaktien den Ton an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM), neu im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), habe 25% höher geschlossen, nachdem das Unternehmen im Zuge der Quartalszahlen den Jahresausblick erhöht habe. Auch Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) habe gestern 3,3% zulegen können, nachdem die Quartalsergebnisse positiv überrascht hätten. Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) habe ebenso von der positiven Stimmung im Technologiesektor profitiert und mit einem Plus von 6,4% ein neues Hoch erreicht.