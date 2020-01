Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

158,70 Euro +0,66% (08.01.2020, 16:36)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

176,12 USD +0,57% (08.01.2020, 16:32)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (08.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der Aktie des CRM-Spezialisten Salesforce sei es endlich gelungen, sich aus der zähen Seitwärtsbewegung der letzten Monate zu befreien und auf ein neues Allzeithoch zu steigen.Grund für den Ausbruch dürfte unter anderem ein Kommentar der Analysten von RBC Capital gewesen sein. Diese hätten ihre Einstufung von "outperform" auf "Top Pick" angehoben. Salesforce sei zu einem vertrauenswürdigen Partner für große Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation geworden. Das Kursziel hätten die Analysten von 200 auf 215 Dollar angehoben. Damit hätte die Aktie noch Upside-Potenzial von rund 22 Prozent.Bereits Ende November habe die Aktie einen Ausbruchsversuch gestartet, sei aber zunächst am alten Allzeithoch abgeprallt. Allerdings hätten die Bullen ihre Kräfte im Bereich der 156 Dollar sammeln und einen erneuten Anlauf starten können.Salesfore sei auf einem guten Weg. Das Management habe die Weichen für die Zukunft richtig gestellt. Mit dem Ausbruch habe die Aktie ein neues Kaufsignal generiert.Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link