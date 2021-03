Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Salesforce.



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ein Kauf.Salesforce-CEO Marc Benioff habe mit der Übernahme von Slack den spektakulärsten Deal des vergangenen Jahres an der Wallstreet bekannt gegeben. Daneben habe Salesforce aber auch mit anderen Unternehmensbeteiligungen geglänzt.Ende Februar sei bekannt geworden, dass Salesforce 2,17 Milliarden Dollar Gewinn durch seine Investitionen in Tech-Werte realisiert habe. Zu den erfolgreichen Investitionen hätten unter anderem die Beteiligungen an Snowflake, nCino und Zoom gezählt.Nur knapp eine Woche später habe Salesforce nach Verkauf seiner Okta-Beteiligungen dann gemeldet, einen Gewinn von rund 400 Millionen Dollar erzielt zu haben. Salesforce habe damit seinen Einsatz in Okta (120 Millionen Dollar) mehr als verdreifacht.Interessant: Im vergangenen Geschäftsjahr hätten von 4,38 Dollar Gewinn pro Aktie 1,75 Dollar aus den erfolgreichen Investments von Salesforce gestammt. Insgesamt habe sich der Börsenwert der Beteiligungen von Salesforce nahezu verdoppelt.Die Salesforce.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Emil Jusifov. (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link