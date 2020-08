NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

272,32 USD +26,04% (26.08.2020, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (27.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Salesforce.com werde in den Dow Jones aufrücken, was nach Ansicht des Aktienprofis überraschend komme. Hinzu kämen die Quartalszahlen. Laut dem Börsenexperten habe man ein Monster-Quartal geliefert. Der Gewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei mit einem Plus von 29% so hoch über den Erwartungen ausgefallen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Analysten hätten da kein Halten gekannt, zumal das Unternehmen einen guten Ausblick gegeben habe. Man werde auch Personal abbauen, was an der Börse immer gut ankomme. Dann lief die Salesforce.com-Aktie steil nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.08.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:228,85 Euro -0,63% (27.08.2020, 13:23)