Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (15.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Ein wesentlicher Grund für den operativen Erfolg des Softwarenanbieters Salesforce sei die Funktionstiefe und Diversität seiner Cloud-Dienste. Die Salesforce-Cloud bestehe aus acht Modulen, darunter befinde sich auch die Commerce Cloud, die nun in Kooperation mit FedEX ausgebaut werde.Die beiden Konzerne würden eine gemeinsame Plattform bereitstellen wollen, die die Abwicklung von E-Commerce-Geschäften auf Händlerseite erleichtere und die Komplexität des Onlinekaufes auf der Kundenseite senke.Konkret gehe es um die Zusammenführung der Salesforce Commerce Cloud mit dem Logistikdienst ShopRunner von FedEx. Die Plattform solle den kompletten Verkaufsprozess von Marketing über Verkauf bis hin zur Lieferung und Retoure abbilden und die Kundenzufriedenheit steigern.Die Kooperation mit FedEx verhelfe Salesforce zu einer höheren Reichweite im boomenden Online-Shopping-Markt und dürfte der Commerce Cloud, mit der Salesforce derzeit über zwölf Prozent seiner Einnahmen generiere, einen deutlichen Schub verleihen. Bereits jetzt würden solche Platzhirsche wie Amazon oder Etsy auf die Dienste von Salesforce setzen.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Salesforce.com-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link