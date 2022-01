NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

237,83 USD +1,27% (13.01.2022, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (13.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Salesforce.com habe in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zeitweise um mehr als 10% nachgegeben und sei damit bis gestern das Schlusslicht im Dow Jones gewesen. Viele Anleger hätten vor dem Hintergrund der stark steigenden Zinsen von Wachstums- in Valuewerte umgeschichtet. Aus der Entwicklung der ersten Handelstage könne man jedoch keinen Trend für das gesamte Jahr ableiten. Ganz im Gegenteil, 2022 dürften die Technologieaktien sogar richtig durchstarten. Salesforce.com sei aber auch nach dem Korrektur der letzten Wochen weiterhin alles andere als günstig bewertet. Diese Aktie müssten die Anleger in ihren Depots nicht haben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.01.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:208,40 EUR +0,31% (13.01.2022, 14:59)