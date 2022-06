Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (01.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwarekonzern Salesforce.com habe am Dienstag nachbörslich seine Quartalszahlen veröffentlicht. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe das Unternehmen die Erwartungen demnach deutlich übertroffen. Außerdem sei die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben worden. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Anstieg.In Bezug auf die Prognose habe Salesforce gesagt, dass es für das zweite Quartal einen Gewinn von 1,01 bis 1,02 Dollar pro Aktie auf bereinigter Basis und einen Umsatz von 7,69 bis 7,70 Milliarden Dollar erwarte. Von Refinitiv befragte Analysten hätten mit 1,14 Dollar und 7,77 Milliarden Dollar gerechnet.Salesforce habe zwar seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023 gesenkt, aber gleichzeitig seine Gewinnprognose verbessert. Es sehe jetzt einen bereinigten Gewinn von 4,74 bis 4,76 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 31,7 bis 31,8 Milliarden Dollar vor. Von Refinitiv befragte Analysten hätten einen 4,65 Dollar und 32,06 Milliarden Dollar erwartet. Zuvor habe Salesforce einen bereinigten Gewinn von 4,62 bis 4,64 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 32,0 bis 32,1 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die Zahlen haben wie vermutet positiv überrascht, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 31.05.2022)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: