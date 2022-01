Die Experten würden bezweifeln, dass sich die Inflationssorgen aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe aus China schnell zerstreuen würden. Folglich werde die Inflation Ende dieses Jahres wahrscheinlich deutlich über dem Zielwert liegen. Ungeachtet einer Straffung der Geldpolitik im Jahr 2022 würden die Experten davon ausgehen, dass die Haltung der FED in zwölf Monaten zwar weniger akkommodierend, aber nicht restriktiv sein werde. Daher dürften ihrer Einschätzung nach 2023 weitere Zinserhöhungen erforderlich sein und ihre Ansichten hinsichtlich einer Straffung der Geldpolitik würden damit stärker von den Erwartungen der Märkte abweichen.



Schon im laufenden Jahr könnte die Lohninflation ein heißes Thema sein. In diesem Zusammenhang habe in dieser Woche die Nachricht aus dem Vereinigten Königreich aufhorchen lassen, dass den Müllfahrern im Süden Englands eine Lohnerhöhung von 20 Prozent über die nächsten zwei Jahre zugestanden worden sei.



Derweil würden auch andere Gewerkschaften feststellen, dass ihre Mitglieder im vergangenen Jahr Reallohneinbußen hätten hinnehmen müssen. Das Gefühl dürfte nicht trügen, dass es in den nächsten Monaten zu Arbeitskampfmaßnahmen kommen könnte, um stattliche Lohnerhöhungen durchzusetzen, was durch einen relativ engen Arbeitsmarkt begünstigt werde. Unternehmen wiederum, mit denen die Experten sprechen würden, würden zu Protokoll geben, dass trotz der bescheidenen Preiserhöhungen im Jahr 2021 die Inputkosten viel schneller gestiegen seien als die Einzelhandelspreise. Es nehme daher nicht wunder, dass der Erzeugerpreisindex in Deutschland in dieser Woche bei satten 24,2 Prozent gelegen habe.



Preiserhöhungen hätten sich im Jahr 2021 noch ohne Marktanteilsverluste durchsetzen lassen, wie die Experten aus den Unternehmen erfahren würden. Doch jetzt würden sie von Plänen hören, die Verbraucherpreise im Jahr 2022 weiter anzuheben, um die Margen zu schützen. In einer Marktlage, in der die Gesamtnachfrage das Gesamtangebot in vielen Sektoren übersteige, würden die Unternehmen den Wettbewerb derzeit nicht zu fürchten brauchen - sie würden wissen, dass es keine Kapazitätsreserven zur Deckung der Nachfrage gebe.



Preiserhöhungen seien für viele Unternehmen derzeit daher alles andere als eine riskante Strategie. Wenn die Verbraucher die Produkte und Dienstleistungen dringend brauchen würden, würden sich saftige Aufschläge locker weitergeben lassen. Es komme sicher nicht von ungefähr, dass der Tottenham Hotspur Football Club die Ticketpreise in seinem Stadion bereits zum zweiten Mal in dieser Saison nachgeschärft habe. Besser wären allerdings Zuwächse bei den Punktgewinnen in der Tabelle, so Mark Dowding. (21.01.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der Westen kann letztlich angesichts der Abhängigkeit Europas von Gasimporten nur sehr wenig gegen die russische Aggression unternehmen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Putin sei in einer guten Ausgangsposition, um sein Ziel zu erreichen, denn er wisse, dass es die steigenden Energiepreise seien, die einen eventuellen Flächenbrand im Osten Europas finanzieren könnten.Ungeachtet dieser kurzfristigen Bedrängnisse würden die Experten die Anleiherenditen mittelfristig weiterhin im Aufwärtstrend sehen. Wenn die FED beabsichtige, die Zinssätze in diesem Zyklus über den neutralen Bereich zu hieven, würde dies bedeuten, dass die Federal Funds Rate im Jahr 2023 oder 2024 auf 2,75 Prozent und mehr klettere - und damit weit über den Markterwartungen liegen würde.