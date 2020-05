Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Safran S.A.": Keine vorhanden.



Börsenplätze Safran-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

73,00 EUR -2,54% (14.05.2020, 09:09)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

74,32 EUR -1,56% (14.05.2020, 09:19)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (14.05.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran S.A. (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Die von Safran vorgelegten Umsatzzahlen für das Q1/2020 würden erste, aber bereits deutliche Ausläufer der Corona-Krise zeigen. So habe der Konzernumsatz y/y um 6,9% auf EUR 5,383 Mrd. nachgegeben. Dabei seien die Monate Januar und Februar mit einem organischen Rückgang um 1,7%, der im Wesentlichen auf das Boeing 737 MAX-Debakel zurückzuführen gewesen sei, noch in line mit der Unternehmensplanung gewesen. Im März hätten jedoch die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die Zahlen von Safran begonnen in Form eines organischen Umsatzeinbruchs von 20,4% durchzuschlagen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich insbesondere der drastische Rückgang des weltweiten Flugverkehrs auf die Serviceumsätze, vor allem in den Bereichen Triebwerke und Karbonbremsen, sowie auf Kabinenerneuerungen ausgewirkt. Inzwischen (Q2) seien nahezu alle Geschäftsbereiche betroffen, da auch die Flugzeughersteller Produktionskürzungen vornehmen und es zeitweise auch zu Werksschließungen gekommen sei. Im laufenden 2. Quartal dürfte daher der Höhepunkt der Belastungen erreicht werden.Den Ausblick für 2020 habe das Management wegen der aktuellen Krise zurückgezogen. Mangels ausreichender Visibilität könne derzeit auch keine neue Guidance gegeben werden. Auch den zuvor kommunizierten Dividendenvorschlag von EUR 2,38 je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 habe Safran einkassiert. Der Hauptversammlung am 28. Mai solle nun ein Verzicht vorgeschlagen werden, der die Liquidität mit rund EUR 1 Mrd. stützen werde. Investitionen (-60%), Ausgaben für Forschung und Entwicklung (-30%) sowie weitere direkte und indirekte Kosten (>-20%) sollten drastisch verringert werden. Hierzu würden auch staatliche Maßnahmenpakete wie z.B. Kurzarbeit genutzt.Neben dem Schutz der Mitarbeiter stehe die Aufrechterhaltung des Betriebs und der Zulieferketten, der Kundensupport sowie die Liquiditätssicherung im Fokus des Handelns. In allen drei Monaten des 1. Quartals habe ein positiver Free Cashflow generiert werden können. Zum Quartalsende hätten liquide Positionen von EUR 3,2 Mrd. zur Verfügung gestanden. Zwischenzeitlich seien weitere Mittel aufgenommen worden. Trotz eines weiterhin erwarteten deutlichen Gegenwinds in Q2 und Q3 gehe der Konzern davon aus, im Gesamtjahr einen positiven Cashflow erzielen zu können.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Rating für die Safran-Aktie und senkt das Kursziel marktbedingt von EUR 117,00 auf EUR 74,00. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link