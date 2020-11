Börsenplätze Safran-Aktie:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (05.11.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des französischen Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran S.A. (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 92 auf 95 Euro.Die Corona-Krise wirke sich stark auf die Geschäftstätigkeit des französischen Konzerns aus und führe infolge der drastisch reduzierten Flugbewegungen, geringerer Auslieferungen und Produktionsraten der Flugzeughersteller zu einem drastisch reduzierten Umsatzniveau, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch wenn SAFRAN zum dritten Quartal traditionell nur Umsatzzahlen berichte, scheine sich das Unternehmen ergebnisseitig auf Zielkurs zu bewegen. Die zahlreichen Kostenmaßnahmen und die Anpassung der Produktion an die reduzierte Nachfrage lägen nach Managementangaben im Plan und würden Wirkung zeigen. Fraglich sei immer noch, wann das Flugverbot für die Boeing 737 MAX aufgehoben werde. Ein Termin noch in diesem Jahr werde zunehmend unwahrscheinlich. Für die Safran-Zielerreichung 2020 dürfte dies zwar nicht mehr relevant sein, wohl aber für 2021.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Safan-Aktie mit einem von 92 auf 95 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 05.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Safran S.A.": Keine vorhanden.