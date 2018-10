Frankfurt-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

1,00 Euro -2,91% (24.10.2018, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

1,01 Euro +1,81% (24.10.2018, 15:50)



TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

CAD 1,49 +/- 0,00% (24.10.2018, 16:05)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten Kevin MacKenzie von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Kevin MacKenzie vom Investmenthaus Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Sabina Gold & Silver Corp. habe weitere Bohrergebnisse beim Back River-Projekt bekannt gegeben. Nun gehe es insbesondere um die Nuvuyak-Zone.Die Ergebnisse würden das Potenzial für ein größeres, homogenes Mineralisierungssystem stützen, so die Analysten von Canaccord Genuity.Die weitergehenden Explorationsarbeiten würden die hochgradigen Mineralisierungszonen erweitern was der Verlängerung der Betriebsdauer der Mine diene und damit der Wirtschaftlichkeit des Projektes zugute komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie: