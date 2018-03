Stuttgart-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

1,07 Euro +0,00% (12.03.2018, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

1,07 Euro -1,83% (12.03.2018, 14:47)



TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

CAD 1,66 -2,92% (12.03.2018, 15:44)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.



(12.03.2018/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten Matthew O'Keefe von Cantor Fitzgerald:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Matthew O'Keefe vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Sabina Gold & Silver Corp. sei bereit für den Baubeginn beim Black River-Projekt Nunavut. In den ersten zwölf Jahren sei das Projekt auf eine jährliche Goldproduktion von rund 250.000 Unzen und eine interne Verzinsung von 26% ausgelegt.Zusätzliche Ressourcen und die weitergehenden Explorationsarbeiten sollten für erhebliches Aufwärtspotenzial sorgen, so die Analysten von Cantor Fitzgerald.Die hohe Wirtschaftlichkeit des Projekts, die sichere Jurisdiktion und das signifikante Aufwärtspotenzial würden die Sabina Gold & Silver-Aktie zu einem attraktiven Investment für Anleger machen, so der Analyst Matthew O'Keefe.In ihrer Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Cantor Fitzgerald die Coverage mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 3,40 CAD.Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie: