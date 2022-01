Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Die S&T-Gruppe (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) zählt zu den schnell expandierenden multinationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten. Mit branchenführender Expertise und herausragendem Technologie-Know-how unterstützt S&T Kunden sowie Partner basierend auf einer innovativen Produktpalette bei der erfolgreichen Realisierung von Digitalisierungsvorhaben und Projekten im Bereich industrieller Transformation. S&T ist dabei imstande, die benötigten Leistungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Implementierung und Betrieb aus einer Hand zu erbringen.



Schon heute sind Produkte und Services von S&T Bestandteil von Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte, darunter Telekommunikation, Industrie, Medizintechnik, Transport- und Verkehrswesen, Automatisierung oder Smart Energy. Intelligente Steuerungs- oder Passagierinformationssysteme für moderne Hochgeschwindigkeitszüge, innovative Smart Meter oder State-of-the-Art-Komponenten für Mobilfunknetze zählen genauso zum Portfolio wie zuverlässige Technologie für Beatmungsgeräte oder medizinische Diagnosesysteme, etwa Computertomographen.



Am Puls des boomenden Industrial-IoT-Marktes ist S&T im Bereich Connectivity mit richtungsweisenden Lösungen rund um 5G-Konnektivität bzw. Time-Sensitive Networking (TSN) präsent und bietet mit SUSiEtec ein konzerneigenes, leistungsfähiges und hochflexibles IoT-Software-Framework.



Mit smarter Technologie, künstlicher Intelligenz und sicherem Datentransfer für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligent gesteuerte Produktions- und Logistikanlagen oder Smart Cities plant der S&T-Konzern, seine Marktanteile auf den exponentiell wachsenden IoT-Märkten weiter auszubauen. (19.01.2022/ac/a/t)





Linz (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Rye Bay Capital LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der S&T AG weiter kräftig angehoben:Die Shortseller von Rye Bay Capital LLP halten die Aktien des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter Beschuss.Die Finanzprofis von der im Jahr 2015 gegründeten Rye Bay Capital LLP mit Sitz in London, England, haben am 14.01.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den S&T AG-Aktien von 1,40% auf 1,50% gesteigert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der S&T AG:1,50% Rye Bay Capital LLP (14.01.2022)1,43% Fosse Capital Partners LLP (06.10.2021)1,26% Adelphi Capital LLP (25.05.2021)1,08% Valiant Capital Management, L.P. (30.09.2020)0,74% Eleva Capital SAS (30.09.2020)0,52% GSA Capital Partners LLP (14.11.2017)Börsenplätze S&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:15,14 EUR +3,27% (19.01.2022, 17:35)