Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

15,45 EUR -0,19% (11.05.2022, 14:53)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Die S&T-Gruppe (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) zählt zu den schnell expandierenden multinationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten. Mit branchenführender Expertise und herausragendem Technologie-Know-how unterstützt S&T Kunden sowie Partner basierend auf einer innovativen Produktpalette bei der erfolgreichen Realisierung von Digitalisierungsvorhaben und Projekten im Bereich industrieller Transformation. S&T ist dabei imstande, die benötigten Leistungen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu Implementierung und Betrieb aus einer Hand zu erbringen.



Schon heute sind Produkte und Services von S&T Bestandteil von Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte, darunter Telekommunikation, Industrie, Medizintechnik, Transport- und Verkehrswesen, Automatisierung oder Smart Energy. Intelligente Steuerungs- oder Passagierinformationssysteme für moderne Hochgeschwindigkeitszüge, innovative Smart Meter oder State-of-the-Art-Komponenten für Mobilfunknetze zählen genauso zum Portfolio wie zuverlässige Technologie für Beatmungsgeräte oder medizinische Diagnosesysteme, etwa Computertomographen.



Am Puls des boomenden Industrial-IoT-Marktes ist S&T im Bereich Connectivity mit richtungsweisenden Lösungen rund um 5G-Konnektivität bzw. Time-Sensitive Networking (TSN) präsent und bietet mit SUSiEtec ein konzerneigenes, leistungsfähiges und hochflexibles IoT-Software-Framework.



Mit smarter Technologie, künstlicher Intelligenz und sicherem Datentransfer für Anwendungen wie autonomes Fahren, intelligent gesteuerte Produktions- und Logistikanlagen oder Smart Cities plant der S&T-Konzern, seine Marktanteile auf den exponentiell wachsenden IoT-Märkten weiter auszubauen. (11.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Das Linzer Unternehmen habe vor Wochenfrist solide Zahlen für das erste Jahresviertel präsentiert. Die S&T-Aktie komme nicht in Schwung. Dabei habe es jüngst eine positive Analystenstimme gegeben. Das Analysehaus Warburg Research habe seine Kaufempfehlung für die S&T-Aktie bestätigt und das Kursziel nach den Quartalszahlen von 28 auf 26,50 Euro gesenkt. Demnach hätte der IT-Wert gehöriges Aufwärtspotenzial. Die Kennziffern des IT-Dienstleisters seien etwas besser als erwartet ausgefallen, so die Warburg-Analysten.Und eine (absehbare) Vollzugsnachricht könnte für frische Impulse sorgen. S&T stehe nämlich kurz vor dem Verkaufsabschluss seines IT-Service-Geschäfts. "Der Veräußerungsprozess verläuft nach Plan und soll im dritten Quartal unterschrieben werden", habe jüngst Firmenchef Hannes Niederhauser gesagt.Dass man sich von dem margenschwachen IT-Service-Geschäft trennen und sich gleichzeitig auf den attraktiveren Sektor "Internet of Things" konzentrieren wolle, sei strategisch der richtige Weg. Gelinge es S&T die zum Verkauf stehende Sparte zu einem guten Preis abzugeben, dürfte das den Aktienkurs wieder in Fahrt bringen. Investierte Anleger sollten die S&T-Aktie weiter halten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Börsenplätze S&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:15,43 EUR -0,19% (11.05.2022, 14:38)