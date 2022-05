Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.S&T sei gut ins neue Jahr gestartet. Der österreichische IT-Dienstleister habe in Q1 sowohl bei den Umsätzen als auch beim operativen Ergebnis die Markterwartungen schlagen können. Positiv sei ebenfalls, dass der Auftragseingang weiter angezogen sei und überdies die Jahresprognosen bestätigt worden seien. Die Aktie könne davon profitieren.Konkret habe das Österreichische Unternehmen im ersten Jahresviertel seine Erlöse um 12,1 Prozent auf 329,7 Millionen Euro verbessert. Das Wachstum sei größtenteils aus eigener Kraft zustande gekommen - sprich Zukäufe und Wechselkurse hätten nur in geringem Maße geholfen. Die Analysten hätten mit weniger Geschäft gerechnet.Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 4,3 Prozent auf 29,4 Millionen Euro gestiegen. Auch bei dieser Kennziffer hätten die Experten einen geringeren Wert auf ihren Zetteln gehabt. Zudem habe der Auftragseingang von 404 auf 453 Millionen Euro angezogen.Unter dem Strich sei der Gewinn je Aktie von 16 Cent ein Jahr zuvor auf 18 Cent geklettert. Allerdings sei der Mittelabfluss im Tagesgeschäft (operativer Cashflow) mit 60 Millionen Euro hoch ausgefallen. Das sei vorwiegend auf noch nicht erfolgte Auslieferungen sowie erhöhte Lagerbestände zurückzuführen. Der Konzern habe in diesem Zusammenhang auf die Chipknappheit verwiesen.Das Management habe die Jahresziele bestätigt, wonach der Umsatz 2022 bei 1,5 Milliarden Euro liegen solle. Dabei sei bereits der Wegfall der Einnahmen aus dem eingestellten Russland-Geschäft eingerechnet. S&T erziele mit ihren Töchtern in Russland, der Ukraine, Weißrussland und Moldawien etwa sechs Prozent ihrer Umsätze.Die Zahlen seien besser als gedacht und die jüngst erhöhten Prognosen seien bestätigt worden.Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)Mit Material von dpa-AFX