Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze S&T-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

19,81 EUR +1,38% (29.10.2019, 16:16)



Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

19,84 EUR +1,48% (29.10.2019, 16:07)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (29.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Der Markt für IT-Dienstleistungen wachse dynamisch. Bei der Umsetzung von Digitalisierungskonzepten oder der Einführung von neuen Technologien würden Unternehmen aus allen Branchen auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Zu den gefragten Profis gehöre auch S&T. Passend dazu wechsele die Aktie wieder auf die Überholspur.Bei S&T mache sich die frühe Ausrichtung auf Megatrends wie Internet der Dinge und Industrie 4.0 bezahlt. Das Linzer Unternehmen befinde sich auf Wachstumskurs und dürfte seine Planvorgaben für das laufende Jahr erreichen. Ein Selbstläufer sei das Ganze aber dennoch nicht. Profitabilität, Effizienz und Cashflow stünden bei Vorstand Hannes Niederhauser daher im Fokus.Die nächsten Zahlen zum dritten Quartal gebe es am 7. November. Diese dürften bereits erste Erfolge aus dem noch jungen Effizienz- und Profitabilitätsprogramm zeigen und eine stärkere Cashflow-Generierung aufweisen. Darüber hinaus verlaufe die Integration von Kapsch CarrierCom dem Vernehmen nach reibungsloser als erwartet. Das könnte zu einer weiteren Verbesserung der Rentabilität führen.Das Paket stimme: Die Aussichten seien gut, die Kennzahlen würden stimmen und auch das Chartbild helle sich auf. "Der Aktionär" spekuliere bei der S&T-Aktie daher weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.