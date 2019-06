Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

20,32 EUR -1,17% (06.06.2019, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

20,34 EUR -1,26% (06.06.2019, 14:15)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (06.06.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Jahresziele voll intakt - AktienanalyseDas Linzer IT-Unternehmen S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) ist mit prozentual zweistelligen Zuwachsraten in das neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um elf Prozent auf 225,1 Mio. Euro vorangekommen, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei mehr als doppelt so stark um 24 Prozent auf 21,1 Mio. Euro geklettert. Insbesondere die Sparte zu Lösungen für vernetzte Geräte und Anwendungen "IoT Solutions Europe" habe floriert. Seinen Zielen bleibe Konzernchef Hannes Niederhauser treu: Für das laufende Jahr werde ein Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 100 Mio. Euro erwartet. Bis 2023 sollten sich die Erlöse und Gewinne, ausgehend vom 2019er-Niveau, in etwa verdoppeln. Dazu dürfte auch die jüngste Akquisition beitragen: S&T übernehme von Kapsch die Bereiche CarrierCom und PublicTransportCom für einen Betrag im "niedrigen zweistelligen Millionenbereich".Kapsch CarrierCom sei Hersteller, Lieferant und Systemintegrator von Telekommunikationslösungen für Bahnbetreiber und Kapsch PublicTransportCom biete Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr, beispielsweise Mobile-Ticketing-Lösungen, an. Die zwei Bereiche erzielten im Geschäftsjahr per Ende April einen Umsatz von rund 120 Mio. Euro und beschäftigten rund 500 Mitarbeiter, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2019)Börsenplätze S&T-Aktie: