Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (15.07.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Gute Zahlen erwartet - AktienanalyseDer österreichische IT-Dienstleister S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) kann sich über mangelnde Nachfrage derzeit nicht beklagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im zweiten Quartal habe der Auftragseingang die Umsätze des gleichen Zeitraums erneut deutlich übertroffen, habe das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt. Weiterhin stark zu Buche schlagen würden sich Aufträge von öffentlichen Auftraggebern, wie zuletzt mehrere Aufträge von staatlichen oder staatsnahen Bahngesellschaften und Schieneninfrastrukturbetreibern, wie beispielsweise der englischen Network Rail in der Höhe von über acht Mio. Euro sowie ein Großauftrag über 60 Mio. Dollar von einem amerikanischen Ministerium. Aber auch im Medizintechnikbereich hätten zusätzliche Aufträge gewonnen werden können, so das Unternehmen.S&T sehe sich daher auf Kurs, seine Ziele in diesem Jahr zu erreichen. Diese würden einen Umsatz von mindestens 1,4 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 140 Mio. Euro vorsehen. Entsprechend zufrieden habe sich Konzernchef Hannes Niederhauser gezeigt: "S&T ist operativ auf bestem Weg, das zeigt sich am starken Auftragseingang und wird sich in guten Halbjahreszahlen niederschlagen." Diese sollten am 5. August veröffentlicht werden. Auch Anleger hätten positiv reagiert: Die S&T-Aktie sei seit Ende Juni um gut sieben Prozent gestiegen und habe sich damit wieder rund 15 Prozent von der wichtigen Unterstützung bei 18 Euro absetzen können, auf die sie zuvor Kurs genommen habe. (Ausgabe 27/2021)