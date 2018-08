Börsenplätze S&T-Aktie:



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (17.08.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht - AktienanalyseDie S&T-Aktie (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) gehört zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein in den vergangenen zwölf Monaten sei es mit den Papieren des österreichischen IT-Dienstleisters um fast 50 Prozent nach oben gegangen. Untermauert worden sei der Kursanstieg mit glänzenden Zahlen. Auch im zweiten Quartal habe sich die Erfolgsstory fortgesetzt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um knapp 31 Prozent auf 19,6 Mio. Euro geklettert. Der Umsatz sei um gut zehn Prozent auf 219 Mio. Euro vorangekommen.Insgesamt hätten die Österreicher mit den Zahlen einmal mehr die Markterwartungen übertroffen. Unter dem Strich sei der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf mehr als das Dreifache (8,9 Mio. Euro) gestiegen, unter anderem weil deutlich weniger Gewinnanteile an Minderheitsaktionäre hätten abgeführt werden müssen. Hintergrund: S&T habe den Minicomputerhersteller Kontron übernommen und nach und nach Aktien der Minderheitsaktionäre zurückgekauft.Die Aktie habe auf die guten Nachrichten mit dem Sprung auf ein Allzeithoch reagiert. Ein Ende des Aufwärtstrends sei nicht in Sicht. Für frischen Schwung könnte im September die zusätzliche Aufnahme in den SDAX sorgen. Im Zuge der Indexreform der Deutschen Börsen könnten Aktien aus Technologiebranchen künftig sowohl im TecDAX als auch im DAX, MDAX oder SDAX notieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link