Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (09.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.S&T profitiere von der dynamisch steigenden Digitalisierung der Industrie. Anfang November habe der Linzer IT-Dienstleister nach einem guten dritten Quartal die Jahresprognosen angehoben. Heute veranstalte die Gesellschaft einen virtuellen Kapitalmarkttag. Ein Punkt: die Vision 2030.Bei S&T dürfte der Umsatz im laufenden Jahr rund 1,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,12 Milliarden Euro) erreichen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mindestens bei 122 Millionen Euro liegen. Vor der Erhöhung vor gut vier Wochen hätten 1,15 Milliarden Euro Erlös und mindestens 115 Millionen operativer Gewinn im Plan gestanden. Sollten sich die Auswirkungen der erneuten Beschränkungen in der Corona-Pandemie in Grenzen halten, seien auch noch Werte über den neuen Zielen möglich, so Vorstand Hannes Niederhauser.Das Echo der Analysten sei entsprechend positiv ausgefallen: Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung mit "buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das dritte Quartal des IT-Dienstleisters sei einen Hauch besser als erwartet ausgefallen, so Analyst Tim Wunderlich. Der operative Cashflow sei ein Glanzlicht im Quartalsbericht gewesen. Die Experten von Jefferies hätten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 32 Euro ebenfalls bestätigt.Warburg Research ("buy") sehe die Aktie unverändert bei 27,50 Euro fair bewertet. Der IT-Dienstleister habe die Erwartungen übertroffen, so Analyst Malte Schaumann. Kepler Cheuvreux habe das Kursziel zwar von 28 auf 26 Euro gesenkt, sehe damit aber noch immer ein Kurpotenzial von mehr als 30 Prozent. Analyst Martin Jungfleisch setze dank guter Auftragslage und gesunder IT-Märkte auf eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung.S&T-Vorstand Niederhauser sehe die Gesellschaft operativ gut in der Spur. Dies dürfte er auf dem Kapitalmarkttag am heutigen Mittwoch (9. Dezember) noch einmal mit Nachdruck untermauern. Neben interessanten Präsentationen des IT-Dienstleisters und einiger namhafter Kunden (Infineon, Getinge, SNCF) stehe mit "S&T Vision 2030" ein sehr interessanter Punkt auf der Agenda.Man dürfe gespannt sein, was der S&T-Vorstand heute bekannt geben werde. "Der Aktionär" ist zuversichtlich, dass der Event der Aktie frische Impulse verleihen wird und setzt daher im Real-Depot auf ein Comeback der Aktie, so Michael Schröder. Das erste Ziel warte bei 22 Euro. Im Anschluss könnten die Analystenziele angesteuert werden. (Analyse vom 09.12.2020)