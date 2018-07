Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,36 EUR +4,10% (18.07.2018, 12:32)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,36 EUR +4,73% (18.07.2018, 12:46)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (18.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktie: Zitterpartie an Jahreshochs - ChartanalyseVor einigen Wochen hat das Papier des österreichischen Technologiekonzerns S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) erst seinen Zieleinlauf an den Jahreshochs gefeiert, nun aber preschen Bullen weiter vor und hoben das Papier darüber an. Das könnte nun eine Fortsetzung der bisherigen Rally bedeuten und eröffnet neue Chancen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die grobe Seitwärtsphase zwischen 17,25 und 23,80 Euro seit Anfang dieses Jahres werde zur Wochenmitte seitens der Bullen mit einem Vorstoß über die Jahreshochs versucht aufzulösen. Dabei werde die seit dem Doppelboden aus Mai/Juni aufgestellte Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Trotzdem sollten sich Investoren nicht einfach zurücklehnen, sondern müssten eine konsequente Stop-Politik verfolgen. Entscheidend für ein Folgekaufsignal könnten aber auch nur nachhaltige Tagesschlusskurse oberhalb der Marke von mindestens 24,00 Euro sein, erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Lauf der österreichischen S&T-Aktie merklich an.Bereits investierte Anleger könnten ihre Stops jetzt auf ein Niveau von 23,00 Euro nachziehen - sofern eine fortgesetzte Long-Strategie verfolgt werde. Frische Long-Positionen seien aber erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 24,00 Euro sinnvoll. Der neue Zielbereich könne dann am 138,2% Fibonacci-Retracement um 25,55 Euro ausgemacht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze S&T-Aktie: