Die Aktie von Lazio Rom bietet zwar im Vergleich zu den Papieren des BVB und Ajax den weitaus größeren Hebel, ist aber äußerst riskant, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2020)



Börsenplätze S.S. Lazio-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs S.S. Lazio-Aktie:

1,342 EUR +3,39% (25.05.2020, 09:39)



ISIN S.S. Lazio-Aktie:

IT0003621783



WKN S.S. Lazio-Aktie:

A0BMUB



Ticker Symbol S.S. Lazio -Aktie:

LZO1



Kurzprofil Societa Sportiva Lazio S.p.A.:



Societa Sportiva Lazio S.p.A. (ISIN: IT0003621783, WKN: A0BMUB, Ticker-Symbol: LZO1) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der professionellen Sportstätten tätig ist. Das Unternehmen ist in der Leitung und im Betrieb der Fußballmannschaft S.S. Lazio tätig. Das Unternehmen ist auch an der Organisation von Fußballspielen beteiligt, zu denen der Ticketverkauf, der Verkauf von Radiorechten sowie die Werbung und das Merchandising der Marke S.S. Lazio gehören. Sie erbringt auch Verwaltungsdienstleistungen für die Übertragungsrechte der italienischen Liga. Das Team von SS Lazio spielt seine Heimspiele im Olimpico-Stadion. Das Unternehmen operiert über die direkte Tochtergesellschaft S.S. Lazio Marketing & Communications SpA, die sich mit der Werbung, dem Merchandising und der allgemeinen kommerziellen Verwertung der Marke S.S. Lazio beschäftigt. (25.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S.S. Lazio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von S.S. Lazio S.p.A. (Societa Sportiva Lazio S.p.A.) (ISIN: IT0003621783, WKN: A0BMUB, Ticker-Symbol: LZO1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach langem Hin und Her habe Italiens Regierung den Serie-A-Vereinen die Erlaubnis zum Gruppentraining gegeben. Das habe Sportminister Vincenzo Spadafora am Dienstagabend gesagt. Der Fußballverband FIGC habe von einem "entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Neustart des Fußballs in Italien" nach der Corona-Pause gesprochen. Das könnte der Aktie von Lazio Rom wieder Rückenwind verleihen.Das Datum für die Fortsetzung der Saison - vermutlich im Juni - stehe noch nicht fest. Das Einzeltraining der Vereine der Top-Liga laufe jedoch schon wieder seit dem 4. Mai. "Ich denke, dass es gute Nachrichten sind, dass sie wieder loslegen können", habe Minister Spadafora dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai 2 gesagt.Zuletzt habe der Fußballverband die Spielpause wegen der Corona-Pandemie - einem Erlass der Politik folgend - zunächst bis 14. Juni verlängert.Die finanziellen Mittel Lazios seien dennoch alles andere als groß: Der Verein habe aktuell - noch - keinen Trikotsponsor. Das in die Jahre gekommene Olympiastadion sei in der Liga mit durchschnittlich 36.000 Zuschauern nur zur Hälfte gefüllt. Lazio habe in den letzten Jahren auf bereinigter Basis immer wieder rote Zahlen geschrieben. Darüber hinaus drücke eine Nettoverschuldung von zuletzt 56 Millionen Euro, wobei diese zumindest kontinuierlich abgebaut werde. Die Eigenkapitalquote habe zuletzt bei lediglich 14,3 Prozent gelegen.Ob der Erfolg in dieser Saison ein One-Hit-Wonder bleibe oder nachhaltig bestätigt werden könne, stehe angesichts der starken Konkurrenz an der Spitze der Serie A noch in den Sternen. Es hänge wohl vor allem davon ab, wie lange der ehemalige BVB-Stürmer Ciro Immobile noch treffen werde wie am Fließband, und wie lange Talente wie allen voran Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic noch zu halten seien.